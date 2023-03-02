EPDK, elektrik piyasası lisanssız üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti

EPDK'nin Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektrik üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olmasına yönelik mahsuplaşma işlemleri, 1 Temmuz 2023'ten itibaren uygulanacak.

Bu kapsamda işletmede olan üretim tesisleri tarafından şebekeye enerji verilmesi halinde şebekeye verilen enerji, görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilecek ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Aynı kapsamda sisteme verilen enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji miktarı için oluşacak sistem kullanım bedeli, ilgili şebeke işletmecileri tarafından Enerji Piyasaları İşletme AŞ'ye bildirilecek.

Görevli tedarik şirketi aracılığıyla ilgili şebeke işletmecisine ödenen ve YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji için lisanssız üretim tesisi sahibi kişilere herhangi bir fatura tebliğ edilmeyecek.

Söz konusu yönetmeliğe bir de geçici madde eklendi. Buna göre, üretim tesisinin henüz kabulü yapılmayan ve mahsuplaşma işlemleri ilgili madde kapsamında yürütülecek kişilerce bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde başvuruda bulunulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda ve bağlantı anlaşmasında yer alan kurulu güçten yüzde 10'un üzerinde eksiltme yapılabilecek.

Öte yandan, aynı yönetmeliğin 15'inci fıkrasında yer alan "üretim tesisi sahası için" ibaresinden sonra gelmek üzere "30'uncu maddenin sekizinci fıkrası ile" ibaresi eklendi.

Yine söz konusu yönetmelikte 17'inci maddenin ilgili fıkrasında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 Listesine tabi projeler ile 'ÇED Gereklidir' kararı verilen projeler" ibaresi "29/7/2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belgenin alınması" ve "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 Listesine tabi projeler ile 'ÇED Gereklidir' kararı verilen projeler için" ibaresi "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında" şeklinde değiştirildi.