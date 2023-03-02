Depremde hurdaya dönen otomobiller sanayide ekonomiye kazandırılacak

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve ardında 11 ilde enkaz bırakan depremlerin ardından yaralar bir bir sarılmaya başlandı. Depremin ilk şokunun atlatılmasının ardından dükkanlarını açan sanayi esnafı, enkaz altında kalarak hurdaya dönen otomobilleri onarma çalışmalarına başladı. Birçok enkazın kaldırılmasıyla birlikte hasar gören araçların bir kısmı boş olan otoparklara çekilirken bir kısım araçlar ise sahipleri tarafından onarılması için sanayiye götürüldü.

"Usta ve zanaatkar olarak insanlara yardımcı oluyoruz"

Kahramanmaraş sanayisinde kaporta dükkanı işleten Ali Açıksarı, esnaf olarak bu zor günlerde insanlara yardımcı olabilmek için işletmesini açtığını belirterek, "Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremin yaralarını sarmak çok zordur. Fakat bir esnaf ve zanaatkar olarak insanlarımıza yardımcı olabilmek için biran önce işimize başlayıp ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Bu işte elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Enkazdan çıkan araçların bir bölümünde anahtar olmadığı için genelde belediyenin parkına çekiliyor. Anahtarını bulan ya da yaptıran kişiler arabalarını alıp getiriyor. Bu nedenle şuanda tam olarak yoğunluk açılmadı ama gelenlere elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz" dedi.

"İki hafta açamadık"

Açıksarı, depremden dolayı işletmesinin zarar gördüğünü ve bu yüzden ilk iki hafta işletmesini açamadığını belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun kalanlara sağlık sıhhat diliyorum. Biran önce insanların psikolojilerinin düzelmesi ve şehrimizin biran önce ayağa kalkması gerekiyor. Şükürler olsun devletimizde en iyi şekilde desteğini veriyor. İnşallah şehir olarak biran önce ayağa kalkacağız. Biz işyerimizi ilk iki hafta açamadık. Dükkanımızın içerisinde yıkılan yerler vardı. Bu noktaları onardık ve elektrik tesisatımızı yeniledik. Kontrollerimizi yaptırıp izinlerimizi aldıktan sonra işimize başladık. Sağlığımız sıhhatimiz yerinde, gücümüzün yettiği kadar yardımcı olacağız" şeklinde konuştu.