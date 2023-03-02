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Adana'da kızını ve nişanlısını öldüren baba tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kızı ve nişanlısını tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2023 10:25, Son Güncelleme : 02 Mart 2023 10:53
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Dörtler Mahallesi'nde 28 Şubat'ta kızı Zülfiye D. (24) ile nişanlısı Abdulsamet K'yi (27) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet D'nin (49) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mehmet D. ifadesinde, kızının Abdulsamet K. ile evlenmesine razı olmadığını, bu nedenle olaydan iki gün önce tartıştığı kızının kendisini polise şikayet ettiğini ve evden ayrılıp nişanlısıyla başka ile gittiğini öne sürdü.

Daha sonra telefonla arayıp görüştüğü Abdulsamet K'nin kızından ayrılması karşılığında kendisinden tarla istediğini iddia eden Mehmet D, bu isteğini kabul edip konuşmak için buluştuklarını, aracıyla olayın yaşandığı bölgeye gittiklerinde aralarında tartışma çıktığını ileri sürdü.

Tartışma sırasında Abdulsamet K'nin kendisine silah çektiğini öne süren Mehmet D, bu sırada silahı elinden alıp Abdulsamet K'yi vurduğunu, ardından kendisine tepki gösterip kaçmaya çalışan kızını vurduğunu iddia etti.

Adliyeye sevk edilen Mehmet D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dörtler Mahallesi'nde 28 Şubat'ta silahlı saldırıya uğrayan Abdulsamet K. hayatını kaybetmiş, yaralanan nişanlısı Zülfiye D. de kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden otomobille kaçtığını belirlediği maktul Zülfiye D'nin babası Mehmet D'yi Sarıçam ilçesindeki evinde yakalamıştı.

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