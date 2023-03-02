Diş hekimi hakkında, depremzede aileyi darptan soruşturma

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve 11 Şubat günü Antalya'ya gelen Güler ailesi, Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'nde bir otelin lojmanına yerleştirildi. 27 Şubat günü iki çocuklarından 4 yaşındaki Ali Ege'nin yemek yerken dişinin ağrıdığını fark eden Melek ve Onur Güler çifti, çocuklarını Kemer Devlet Hastanesi'ne götürdü. Güler çifti ve çocukları, muayeneye girdikleri odada diş hekimi B.A.'nın kendilerine ses yükselttiğini ve darbettiğini iddia etti. Olayın ardından darp raporu alan aile, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı doktor hakkında adli işlem, Kemer Devlet Hastanesi Başhekimliği de idari soruşturma başlattı. Olay sonrası diş hekimi B.A.'nın psikolog raporu alarak izne ayrıldığı öğrenildi.

'HADİ BAKALIM MUAYENE ETMİYORUM OĞLUNUZU'

Melek Güler, diş ağrısı yaşayan oğlunun tedavisi için 27 Şubat'ta Kemer Devlet Hastanesi'ne gittiklerini, beklerken MHRS randevulu bir hastanın kendilerine sıra vermek istediğini, ancak diş hekimi B.A. kabul etmeyince beklemeye devam ettiklerini anlattı. Sıra geldiğinde içeri girdiklerini söyleyen Melek Güler, "Tıp etiğine hiç yakışmayan şekilde koltuğuna yayılmış bir şekilde, kaba bir üslup ile 'Neyiniz var?' dendi. 'Benim bir şeyim yok, oğlumun dişi ağrıyor' dediğimde 'Neyi ağrıyor?' aynen bu şekilde ifade ediyordu. 'Yemek yediğinde dişi ağrıyordu' dedim. Çocuğum sedyeye oturdu. Derken doktor ayağa kalkıp elini havaya kaldırdı ve 'Beklemeyi öğreneceksiniz' diye bağırdı. Ben de o sırada eşimle beraber ona bu tavrının doğru olmadığını, sesini yükseltmemesi gerektiğini, bizim bir vatandaş olduğumuzu, buradan yararlanmamızın en doğal hakkımız olduğunu söyledim. O sırada ses tonları yükselmeye başladı. İki tarafta da aynı şekilde. O daha çok bağırıyor ben de depremzede olduğumuzu ifade ettim. Lakin 'Depremzede iseniz ne yani' gibi laflar sarf etti. 'Hadi bakalım muayene etmiyorum oğlunuzu' deyip tekrar koltuğuna oturdu elini havaya kaldırarak. 'Etmek zorundasınız. Burası sizin mülkünüz değil. Burası devlete ait bir kurumdur. Bununla da mükellefsiniz, bizi muayene etmek zorundasınız' dedim. Bağırmaya başladı" dedi.

'DEFOLUN GİDİN, GİDECEKSİNİZ'

Diş hekimine olayla ilgili şikayetçi olacaklarını söylediğini vurgulayan Melek Güler, 'Defolun gidin, gideceksiniz, buraya gelmeyin' diyerek kendilerini ittirdiğini söyledi. B.A.'nın olayın devamında boynunu sıktığını belirten Melek Güler, "Eşim önüne geçti. 'Eşime dokunamazsınız, şiddetle temasta bulunamazsınız' dedi. Eşime saldırmaya çalıştı bu sefer de. Daha sonra dış kapı açıldı. Müdahaleler gelmeye başladı dışarıdan. Dışarıya doğru koştuk biz de. 'Doktor bizi darbediyor, doktor bize vuruyor' dedik. O sırada da kendisi odadan dışarıya çıkıp, 'Hastalar beni darbediyor' dedi. O sırada doktoru dizginlemeye çalışıyorlardı güvenlik görevlileri vesaire oradaki hastalar. Biz ilerledik. Orada bir oda vardı. Oraya yönlendirdiler, biz de gidiyorduk. Odaya giderken kadın o kalabalıktan sıyrıldı, bize doğru koşarak kendini parçalarcasına 'Gideceksiniz, gideceksiniz' diye bağırıyordu. Müdahale edildi doktor hanıma. Odaya geçtik biz de. O sırada şikayetlerimizi belirttik. Aşağıya inip darp raporu aldım. Polis memurları hepsi yanıma geldi. Ondan sonra da karakola gittik. Şikayette bulunduk. Sağlık Bakanlığı tarafından arandım, bir cevap aldım çok şükür. Süreci beraber bekleyeceğiz" diye konuştu.

'TABUREYE ÇIKIP ÜZERİME SIÇRADI'

Onur Güler de diş hekimi B.A.'nın kendilerine bağırarak hakaret ettiğini anlattı, olay sırasında oğlunun korkudan titrediğini söyledi. Yaşanan tartışmanın ardından B.A.'nın eşini ittirdiğini belirten Onur Güler, şöyle konuştu:

"Kadın birden celallenerek 'Terk edin odamı' diyerek eşimi ittirmeye başladı, boynuna yapıştı. O sırada önüne geçtim, önünde bir tabure vardı, tabureye çıkıp benim üzerime sıçradı. Bu sefer benim boynuma yapıştı ama ben kendisine orada şunu söyledim, 'Kesinlikle ben size elimi kaldırmayacağım. Bir sağlık çalışanına bunu yakıştırmıyorum' dedim. O arada kapı açıldı. Koridora çıkar çıkmaz bu sefer tekrardan bize yeltenmeye başladı. Ben oğlumu kucağıma aldım, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu çocuk. Ardından güvenlik kendisini tuttu bizi kenara çekmeye çalışıyorlardı. Yine aynı şekilde bize saldırmaya çalıştı. Güvenlik kameralarından da bunu tespit edebilirler."

'ÇOCUKTA DİŞÇİ FOBİSİ OLUŞTU'

Diş hekiminden şikayetçi olduklarını söyleyen Onur Güler, "Böyle bir durumla karşılaşmayı kesinlikle istemezdik. Sağlığın çok hassas olduğunu ve sağlık çalışanlarına karşı çok hassas olduğumuzu da belirtmek isterim. Ama kendimi ve eşimi geçtim çocuğumun psikolojisini nasıl düzeltebilecek? Vicdanına nasıl hesap verecek? Çocukta dişçi fobisi oldu, diş doktoruna gitmek istemiyor. Adaletin yerini bulacağını düşünüyorum. Türk kanunlarına güveniyorum. Konunun sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Diş hekimi B.A. ise olayla ilgili açıklama yapmayacağını belirtti.