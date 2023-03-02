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Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 21 bin 244 konutun yapımına başlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde yarın itibarıyla 21 bin 244 konutun yapımına başlanacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2023 14:35, Son Güncelleme : 02 Mart 2023 15:30
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Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 21 bin 244 konutun yapımına başlanacak

Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren çalışmaya başladıklarını, bölgeyi eski haline getirinceye kadar çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Geçici barınma alanlarına yönelik sürecin devam ettiğini aktaran Kurum, bu çerçevede Adıyaman'daki konteyner kentlere ilave 3 bin bağımsız bölümden oluşan konteyner kentin kurulumunun sürdüğünü bildirdi. Kurum, "Temellerimiz atıldı, prefabrik yapılarımız kurulmaya başlandı. İnşallah 10-15 gün içerisinde etaplar halinde vatandaşlarımıza da teslimini gerçekleştirmeye başlayacağız." dedi.

Hasar tespitlerine de tüm illerde devam edildiğini, Adıyaman'da yüzde 95 seviyesine gelindiğini ifade eden Kurum, "Tüm illerimizde hasar tespit durumu; 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yapıldı. İçerisinde 604 bin 856 bağımsız bölüm olan 212 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Adıyaman genelinde ise 68 bin 12 bağımsız bölümden oluşan 28 bin 547 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık." diye konuştu.

- "319 bin konutun tüm mikro-bölgeleme, jeolojik ve zemin etütleri tamamlandı"

Bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu depremzedelerin sıcak yuvalarına tekrar kavuşması için aldıklarını belirten Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğini illerde eş zamanlı yürüttüklerini kaydetti.

Afet bölgesinde ilk etapta ihalesi yapılacak 319 bin konutun, mikro-bölgeleme, jeolojik ve zemin etüdü çalışmaları tamamlananların yapım sürecine başlanacağını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Adıyaman'ımızda da merkez İndere, Besni Eskiköy, Gölbaşı Yukarıçöplü mahallelerinde 47 bin 350 konut ve 13 bin 987 köy evi inşası yapacağız. Köylerimizde vatandaşımızın arazisi uygunsa arazisine, değilse oradaki hazine arazilerine veya mera arazilerine, oralar da uygun değilse en uygun zemindeki özel arazileri de kamulaştırmak suretiyle köylerimizin de ihyasını gerçekleştirmiş olacağız. 21 Şubat'tan bu yana, yani bir haftada Gaziantep'te 3 bin 377, Adıyaman'da 1161, Kilis'te 645, Adana'da 590, Hatay'da 1185, Kahramanmaraş'ta 3 bin 826, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 948, Osmaniye'de 152 olmak üzere 12 bin 781 konutumuzun sözleşmelerini imzalayarak yapım sürecini başlattık. Martın ilk üç gününde toplam 8 bin 463 konutumuzun yapımını da başlatmış olacağız. 3 Mart itibarıyla 11 ilimizde 21 bin 244 konutumuzun yapımını başlatmış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki 2 ay içerisinde de 11 ilimizin tamamında 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini hem merkezlerde hem de rezerv alanlarda, köylerde eş zamanlı bir şekilde yürüteceğiz."

Kurum, şehir merkezlerini de o şehrin kültürünü, dinamiklerini, sosyolojiyi, demografik yapıyı koruyarak en doğru zeminde inşa edeceklerini anlattı.

- "Adıyamanlı annenin kaybettiği evladı, annesini kaybeden çocuğun ailesi artık biziz"

Adıyaman'ı tarihi sokaklarıyla meydanlarıyla bahçeleriyle yeniden inşa edeceklerini, Ulu Cami başta olmak üzere yıkılan tüm camileri ivedilikle yenileyeceklerini dile getiren Kurum, bu camilerin minarelerinden yeniden ezan sesleri yükseleceğini anlattı.

Adıyaman'ın diğer şehirlerle birlikte "bir hilal gibi" yükseleceğini dile getiren Kurum, "Biz ekibimizle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ilk andan itibaren sahadayız, ruhumuzla aklımızla gönlümüzle her şeyimizle buradayız. Adıyaman'da evladını kaybetmiş annemizin artık evladı biziz. Annesini, babasını kaybetmiş yavrularımızın ailesi biziz. Hep birlikte birbirimize sahip çıkacağız. Her şeyimizden fedakarlık vereceğiz, ailemizden vereceğiz, işimizden vereceğiz ve afetzede kardeşlerimizle, Adıyaman dahil 11 ilimizde hayat normale dönene kadar, hüznün yerini mutluluğun aldığı sürece kadar buradan ayrılmayacağız, buralardan elimizi çekmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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