Çöken apartmanın projesini yapan sanığa 3 yıl meslekten men

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde 5 bina yıkılmış 37 kişi de hayatını kaybetmişti. Merkez Mustafapaşa Mahallesi'nde bulunan Ayken apartmanında 7 kişi enkaz altında kalarak öldü. Olayın ardından binanın betonarme projesini yapan Y.C., müteahhit İ.Y. ve projeye izin veren Z.D. hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın karar duruşması geçtiğimiz günlerde görüldü. Yapılan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti yargılama sırasında hayatını kaybeden İ.Y. hakkında davanın düşmesine karar verdi. Mahkeme, projeye izin veren sanık Z.D.'nin projenin içeriğini denetleme yetkisi olmadığı gerekçesiyle beraatına hükmederken, Y.C. hakkında ise iyi hal indirimi uygulayarak, 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Sanığa tutuklama kararı vermeyen mahkeme Y.C.'nin yurtdışına çıkışı ve 3 yıl süre ile geçici olarak mesleğini yapmasını yasakladı.

Depremzedelerin avukatı Sadin Koç da cezaların yetersiz olduğunu belirterek karara itiraz edeceklerini kaydetti.