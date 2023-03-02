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Depremzededen fazla ücret aldığı iddia edilen taksiciye soruşturma

Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye getirdiği depremzededen fazla ücret aldığı iddia edilen taksici hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2023 15:50, Son Güncelleme : 02 Mart 2023 15:51
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Depremzededen fazla ücret aldığı iddia edilen taksiciye soruşturma

Depremden 3 gün sonra Kayseri'ye gelmek isteyen afetzede M.A.A, Kahramanmaraş'taki taksici A.O. ile irtibata geçti.

Görüşmede A.O'nun, depremzede vatandaştan 11 bin lira talep ettiği öne sürüldü.

M.A.A, mecbur kaldıkları için taksicinin istediği ücretin 3 bin lirasını Kahramanmaraş'ta, kalanını ise Kayseri'ye ulaştıktan sonra verdi.

Taksi ücretinin 4 bin lira olduğunu öğrendi

M.A.A, yaptığı araştırmada, Kahramanmaraş-Kayseri arası taksi ücretinin 4 bin lira olduğunu öğrenince Kayseri Adliyesine giderek taksiciden şikayetçi oldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine A.O. hakkında soruşturma başlatıp Kahramanmaraş'taki adli makamlara resmi yazıyla bilgi verdi.

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