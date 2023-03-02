Ateş açılan otomobildeki çocuğun ölümüyle ilgili bir zanlı tutuklandı

Ateş edilen otomobildeki Enes Tayyip Olfaz'ın yaşamını yitirmesinin ardından M.T. (42), Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen İ.A, Y.A. ve E.A. da gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İ.A, Y.A. ve E.A. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İlçede dün M.T, husumetlisinin zannettiği otomobile Arım Köseli Mahallesi'nde yoldan geçerken tabancayla ateş açmış, araçta bulunan ve kurşunların isabet ettiği Enes Tayyip Olfaz, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.