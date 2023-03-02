Malatya'da 88 bin enkaz, yıkık veya acil yıkılacak konut bulunuyor

Çalık, depremler nedeniyle binaları ağır hasar gören ve Sanat Sokağı'ndaki Malatya Kent Konseyinde faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan yerel gazeteleri ziyaret ederek, depremin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Karavanı ile Medya-İş Sendikasının çadırını ziyaret eden Çalık, burada da ulusal haber ajanslarının çalışanlarıyla bir araya geldi.

Çalık, kentte ilk depremde hasar gören yerleşim yerlerini inceledikleri esnada ikinci depremin meydana geldiğini anlatarak, "Erkenek ve Kurucaova'da ağır hasar olduğu söylenince Milli Eğitim Bakanımızla Erkenek'e gittik. İkinci depremi Erkenek'te yaşadık. Askerlerimiz Erkenek'te enkazdan yaralıları çıkarıyordu. Enkazın altında kalanları çıkarmak için mücadele ediyorlardı. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, herkes sahadaydı." dedi.

Konutlardaki hasarlarla ilgili bilgi veren Çalık, "Kentte 88 bin konut enkaz, yıkık veya acil yıkılacak konumda. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı rakamlarla 62 bin konut Malatya'da, 16 bin 500 de köy konutu yapılması planlanıyor. Zor ve meşakkatli bir dönem, aziz milletimiz var." ifadesini kullandı.