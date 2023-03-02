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'Bugün itibariyle 205 sosyal marketimiz deprem bölgesinde hizmet görüyor'

"Halihazırda deprem bölgelerinde 69 depomuz, sınır kapılarında da 16 olmak üzere 85 depo ile vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunun akabinde ayni bağışları depoladıktan sonra vatandaşlarımıza ulaştırılması aşaması geliyor. Bunun için sosyal marketleri hızlıca hayata geçirdik. Bugün itibariyle 205 sosyal marketimiz deprem bölgesinde hizmet görüyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2023 19:00, Son Güncelleme : 02 Mart 2023 20:39
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Halihazırda deprem bölgelerinde 69 depomuz, sınır kapılarında da 16 olmak üzere 85 depo ile vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunun akabinde ayni bağışları depoladıktan sonra vatandaşlarımıza ulaştırılması aşaması geliyor. Bunun için sosyal marketleri hızlıca hayata geçirdik. Bugün itibariyle 205 sosyal marketimiz deprem bölgesinde hizmet görüyor." dedi.

Yanık, Kahramanmaraş programı kapsamında, ilk olarak Elbistan Pınarbaşı Barınma Alanı'nı ziyaret etti. Burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten, dertlerini dinleyen Yanık, ardından Mükremin Halil Lisesinde oluşturulan, depremzedelere ücretsiz hizmet veren sosyal marketi ziyaret etti.

Yanık, daha sonra Kahramanmaraş Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Ana Deposu'nda düzenlediği basın toplantısında, depremlerin ardından, deprem bölgesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı konukevlerindeki çocuk, engelli, yaşlı ve kadınları hızlıca güvenli bölgelere taşıdıklarını bildirdi.

- Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde vatandaşa psikososyal destek hizmeti verildi

Bakanlık olarak psikososyal destek çalışmalarında "sıfırıncı dakikada" sahada olmayı temel hedef olarak belirlediklerini belirten Yanık, şöyle konuştu:

"Nitekim depremde de arkadaşlarımızın pek çoğu kendisi depremzede olmasına rağmen sıfırıncı dakikada sahaya çıktık. Hemen diğer deprem bölgesinin dışındaki illerimizden çalışma arkadaşlarımızı bölgeye intikal ettirdik ve psikososyal destek çalışmalarımızı on ilimizin tamamında aynı anda başlattık. Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz."

Yanık, 2 yıl daha paydaş bakanlık ve kuruluşlarla birlikte psikososyal destek çalışmalarını sürdürmek üzere planlama çalışmalarına başladıklarını aktardı.

- "Bugün itibariyle 205 sosyal marketimiz deprem bölgesinde hizmet görüyor"

Depremin ardından ayni bağış ve depo yönetimi için mülki idare ve AFAD ile koordinasyon kurduklarını aktaran Yanık, şu bilgileri paylaştı:

"Deprem bölgelerimizde büyük ayni bağış depolarımızı, yurt dışından gelen bağışlar için sınır bölgelerimize kurduğumuz ayni bağış depolarıyla hemen gerekli depolama çalışmalarını yaptık. Halihazırda deprem bölgelerinde 69 depomuz, sınır kapılarında da 16 olmak üzere 85 depo ile vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunun akabinde ayni bağışları depoladıktan sonra vatandaşlarımıza ulaştırılması aşaması geliyor. Bunun için sosyal marketleri hızlıca hayata geçirdik. Bugün itibariyle 205 sosyal marketimiz deprem bölgesinde hizmet görüyor."

Engelli, yaşlı ya da kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için de 5 mobil sosyal marketle depremzede vatandaşlara hizmet ulaştırdıklarını ifade eden Yanık, mobil tır sayısını hafta başına kadar 10'a çıkarmayı planladıklarını vurguladı.

Afet bölgesindeki çadır ve konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara yönelik psikososyal destek çalışmalarının sürdüğünü anlatan Yanık, depremden önceki dönemde olduğu gibi hane odaklı hizmet modeline dönebilmek için planlamalar yaptıklarını anlattı.

- "Millet, ihtiyaç olduğunda 'ben buradayım' diyor"

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğinin altını çizen Yanık, şunları söyledi:

"Pek çok badireyi büyük bir vakarla atlatan milletimiz, bu süreci de inşallah yine hep birlikte omuz omuza, birbirimize destek olarak atlatacağız. Sadece bir tek çalışma bile bize bu milletin ihtiyaç halinde ne kadar büyük bir dayanışma örneği sergilediğini, ne kadar büyük bir şefkat sağanağına dönüştüğünü göstermeye yetiyor. 1 Ocak'tan 6 Şubat'a kadar, deprem gününe kadar bakanlığımıza 660 koruyucu aile müracaatı varken, 6 Şubat'tan 28 Şubat'a kadar 347 binin üzerinde koruyu aile talebi vardı. Bu şu demektir; Millet, ihtiyaç olduğunda 'ben buradayım' diyor."

Bakan Yanık, Afet ve Acil Durum Sosyal Yardım Ekiplerinden (ASYA) 4 bin 808 personelin 750 araçla ayni yardım bağışlarını organize etmeye devam ettiğini vurguladı.

- Deprem bölgesinde sahada 120 işaret dili tercümanı çalışıyor

Deprem bölgesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlardan hizmet alan 533 yaşlı ve 1133 engelli vatandaşı, çadırlarda barınan ve psikososyal destek çalışmaları esnasında kurumsal bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilen 213 yaşlı ve 722 engelli vatandaşı deprem bölgesinin dışına almaya başladıklarını bildiren Yanık, şunları kaydetti:

"Çadır kentlerde her gün yaptığımız sosyal incelemelerde 80 engelli vatandaşımızın profesyonel bakım ihtiyacı, yani sağlık ve rehabilitasyon desteği ihtiyacı olduğunu fark ettik. Onları da yine kuruluşlarımıza yerleştirdik. Engelli vatandaşlarımıza hizmet ulaştırmak için engelli sivil toplum kuruluşlarıyla oluşturduğumuz Engelli ve Yaşlı Vatandaşlar için Deprem Destek Whatss App Hattı'ndan sürekli olarak temasımızı devam ettirdik. İşitme engelli depremzede vatandaşların kendilerini ifade edebilme ve ihtiyaçlarını ortaya koyabilmeleri için 120 işaret dili tercümanı arkadaşımız sahada çalışmalarını devam ettiriyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kimsenin arkada bırakılmamasına vurgu yaptığını hatırlatan Yanık, "Deprem bölgelerinde, depremzede vatandaşlarımızın arasında engelli, yaşlı, çocuk, ihtiyaç sahibi, kadın kim varsa hiçbir vatandaşımızı, hiçbir şekilde geride bırakmama şiarıyla her türlü sosyal hizmet modellemesini ve ihtiyaç analizini yaparak, çalışmalarımızı sürdürdük, bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, açıklamanın ardından Karacasu'daki konteyner kenti ziyaret etti.

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