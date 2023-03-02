Bakan Özer: Afet bölgesinde TRT EBA ile eğitimi destekliyoruz

Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki konteynerlere şu ana kadar kurduğumuz tv sayısı, 4 bin 500'e ulaştı. 'Her şart altında eğitime devam' ilkemizle hareket ediyor, TRT EBA içerikleriyle çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.