Bakan Özer: Afet bölgesinde TRT EBA ile eğitimi destekliyoruz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde TRT EBA içerikleriyle öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerini desteklediklerini belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mart 2023 20:05, Son Güncelleme : 02 Mart 2023 19:59
Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki konteynerlere şu ana kadar kurduğumuz tv sayısı, 4 bin 500'e ulaştı. 'Her şart altında eğitime devam' ilkemizle hareket ediyor, TRT EBA içerikleriyle çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.