Türkiye Kamu-Sen depremzedelere yardım elini uzattı

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Kamu-Sen afetin hemen ardından depremzedelere yardım elini uzatmak için çalışmalara başladı.

Bu kapsamda, deprem bölgesine temel gıda, giysi, ayakkabı-bot, battaniye, temizlik ve hijyen malzemesini içeren yardımlar ulaştırılırken, Genel Başkan Önder Kahveci de Türkiye-AB Karma İstişare Komitesinin (KİK) üyeleriyle deprem bölgesini ziyaret etti.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 2 milyon 40 bin lira nakdi yardımda bulunan Türkiye Kamu-Sen, çeşitli illerdeki misafirhanelerini de depremzedelerin hizmetine açtı.

Tüm bunların yanında depremzedeler için teşkilat mensuplarının katkılarıyla 2 milyon lira nakdi yardım toplayan konfederasyon, şube başkanlıkları ve il temsilciliklerince hazırlanan yardım paketlerini deprem bölgesine ulaştırdı.