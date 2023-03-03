3 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile SOL Parti Genel Merkezi'nde, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile TBMM'de görüşecek.

(Ankara/13.30/TBMM/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Havalimanı Kavşağı'ndaki AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Orhanlı Psikososyal Destek Çocuk Oyun Alanı'nda tiyatro gösterisine katılacak, Sosyal Market'e, Antakya ÇODEM il personeline, Hatay MOBSAN Deposu'na ziyaretlerde bulunacak, çadır kenti ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak.

(Hatay/12.05-16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari ile "Türkiye Cumhuriyeti ile BAE Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması"nı imzalayacak.

(Abu Dabi)

2- TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na, Ataköy Atletizm Salonu'nda devam edilecek. Şampiyonanın ikinci gün sabah seansında çeşitli branşlarda elemeler, akşam seansında elemelerin yanı sıra erkeklerde gülle atma, üç adım atlama ve 1500 metre mücadelesinde, kadınlarda ise gülle atma, 60 metre, 800 metre pentatlon ve 3000 metre yarışlarında finaller yapılacak.

(İstanbul/09.00/19.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında, Corendon Alanyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta mücadelesi başlayacak; Göztepe-Dyorex Boluspor ve Pendikspor-Altınordu maçları yapılacak.

(İzmir/İstanbul/20.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında, Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta mücadelesi, Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla başlayacak.

(Ankara/19.00)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 19. haftası başlayacak; Çankaya Üniversitesi-Rize Belediyespor, Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Antalya Toroslar Basketbol-Emlak Konut, Bursa Uludağ Basketbol-BOTAŞ, Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/16.00/Antalya/13.00/Bursa/15.00/İstanbul/18.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19. hafta mücadelesi, Halkbank-Tokat Belediye Plevne maçıyla başlayacak.

(Ankara/13.00)