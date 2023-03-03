'Masadaki küçük partiler, Kılıçdaroğlu'na karşı çıkamaz'

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı, merakla beklenen cumhurbaşkanı adayını görüşmek üzere dün toplanmıştı. Liderlerin Kılıçdaroğlu ismi üzerinde anlaştığı belirtildi.

Kulislerden sızan bilgilere göre, masadaki 5 parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay verdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise adaylık konusunu partisinin yetkili kurullarına götüreceğini söyledi.

İsmail Saymaz "Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu masaya getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ise iki ismin de 'Belediye Başkanı olduğunu ve görevlerine devam edeceklerini' dedi.

Gazeteci Çağlar Cilara ise 6'lı masanın toplantısı öncesinde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Cilara, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tek itirazın İYİ Parti'den geldiğini belirtti ve "küçük partilerin barajı aşamayacağı için Kılıçdaroğlu'na karşı pozisyon almalarının mümkün olmadığını" söyledi.

İşte Çağlar Cilara'nın paylaşımı