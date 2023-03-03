OHAL, kapsamında bazı alanlarda kararname yayımlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU ALIMLARI, ALACAKLARI VE SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 127

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu kapsamında yapılan ihaleler ile bunların sözleşme süreçlerine, vergi dairelerince tatbik edilmiş hacizlere, kamu sosyal tesislerine kaynak aktarımına ve bazı kamu alacaklarının tahsilinin ertelenmesine ilişkin olarak, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Kamu ihale sürecine ilişkin alınan tedbirler

MADDE 2- (1) 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alman Tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin sürelerin durmasına ilişkin ilgili hükümleri, dava açma ve yargılama sürecindeki işlemler ile olağanüstü hal ilan edilen illerde yapılan ihalelere ilişkin 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvuru süreleri hariç, mezkür Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin işlemlerde uygulanmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamında saklı tutulan süreler hariç olmak üzere 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin ilgili hükümleri uyarınca durdurulan süreler bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü günü işlemeye başlar.

(3) Olağanüstü hal ilan edilen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan ihalelerde, olağanüstü hal süresi içinde 4734 sayılı Kanunun 40 inci, 41 inci ve 42 nci maddelerinde belirlenen sürelere ilişkin hükümler uygulanmaksızın (ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlanması beklenilmeksizin) doğrudan sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, şikayet veya itirazen şikayet başvurusu üzerine yüklenicinin değişmesi gerekmesine rağmen ihale üzerinde bırakılan yeni isteklinin sözleşme yapılmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde mevcut sözleşme feshedilmeksizin işe devam edilir.

(4) Olağanüstü hal süresi içinde sözleşme imzalamaya davet edilen isteklinin, ticari merkezinin (şube tarafından teklif verilmesi halinde ise şubenin) 6/2/2023 tarihi itibarıyla olağanüstü hal ilan edilen illerde olması kaydıyla, olağanüstü hal ilan edilmeyen illerde yapılan ihalelerde, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle sözleşme imzalama süresinin uzatılmasının istekli tarafından talep edilmesi halinde, ihaleyi yapan idarece on güne kadar ek süre verilir.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındaki ihalelerde, sözleşmeye davet edilen isteklilerin depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle sözleşme imzalayamaması halinde, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmez ve geçici teminatları gelir kaydedilmez.

Kamu ihale sözleşme süreçlerine ilişkin alman tedbirler

MADDE 3- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde devam eden sözleşmeler kapsamında sözleşmenin tarafı olan idarece, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle;

a) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, sözleşme konusu işin ifasının imkansız hale geldiğinin veya sözleşme konusu işe ihtiyaç kalmadığının anlaşılması halinde sözleşmenin feshedilerek işin genel hükümlere göre tasfiye edilmesine,

b) Yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmenin bir defaya mahsus olmak üzere devrine, olağanüstü hal süresinin bitimine kadar karar verilebilir.

(2) 6/2/2023 tarihi itibarıyla;

a) Ticari merkezi olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan yüklenicinin, olağanüstü hal ilan edilmeyen illerde yükleniminde bulunan sözleşmeleri,

b) Şubesi olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan yüklenicinin, aynı şubesi tarafından olağanüstü hal ilan edilmeyen illerde yükleniminde bulunan sözleşmeleri,

birinci fıkraya göre sözleşmenin tarafı olan idarenin onayıyla devredilebilir.

(3) Bu madde kapsamında sözleşmenin feshedilerek işin tasfiye edilmesi veya sözleşmenin devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar, işler veya teslimatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunamaz. Sözleşmenin feshi veya devri halinde yüklenici hakkında fesihten veya devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz ve yüklenicinin teminatları iade edilir. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartlan aranmaz. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devir sözleşmelerinden damga vergisi alınmaz.

Kamu ihale, alım ve sözleşme süreçlerine ilişkin diğer tedbirler

MADDE 4- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki idareler tarafından 4734 sayılı Kanun kapsammdaki ihalelere ilişkin işlemlerin, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle tamamlanamayacağının anlaşılması halinde, bu ihalelere yönelik durdurma, erteleme, yenileme, iptal etme ve diğer tedbirleri almaya Kamu İhale Kurumu yetkilidir. Bu durumlarda Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

(2) Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki idareler tarafindan depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle ihale, alım ve sözleşme süreçlerine ilişkin Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağım ve bunlarla ilgili alınacak tedbirleri belirlemeye Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

(3) Olağanüstü hal ilan edilen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla, olağanüstü hal süresinin bitimine kadar Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinde ihalelere ilişkin her türlü işlem, iş günü ve mesai saatleri dışında da yapılabilir.

Doğrudan temin alınılan ve istisnalar

MADDE 5- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri, ilgili mevzuatında düzenleme yapılmasına gerek bulunmaksızın, niteliğine uygun düştüğü ölçüde ve olağanüstü hal süresinin bitimine kadar;

a) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle yapılan, b) 4734 sayılı Kanunda veya diğer kanunlarla bu Kanundan istisna edilen, alım ve/veya ihaleler ile bunlara ilişkin sözleşmeler için de uygulanır.

Vergi dairelerince tatbik edilmiş hacizlerin kaldırılması

MADDE 6- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerince takip edilen amme alacakları nedeniyle bankalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi nezdinde bulunan varlıklara deprem tarihinden önce tatbik edilmiş olan hacizler (teminat gösterilen varlıklara tatbik edilen hacizler ile ihtiyati hacizler hariç) kaldırılır. Bu hüküm, 6/2/2023 tarihi itibarıyla anılan yerlerde gelir, kurumlar veya katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunanlar ile bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bu yerler olan gerçek kişiler hakkında tüm vergi dairelerince bu maddede sayılan varlıklara tatbik edilmiş hacizler için de uygulanır.

Kamu sosyal tesislerinin harcamaları

MADDE 7- (1) 6/2/2023 tarihinde yaşanan depremler sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinde misafir edilen afetzedelerin giderlerinin bu tesislerin gelirleriyle karşılanamaması durumunda, zaruri konaklama süreleriyle sınırlı olmak ve münhasıran bu giderler için (bakım-onarım ve yenileme giderleri hariç) kullanılmak üzere bu tesislerin ilgili veya ilişkili olduğu kurum ve kuruluşların bütçelerinden söz konusu sosyal tesislere kaynak aktarılabilir.

Bazı alacakların ertelenmesi

MADDE 8- (1) 6/2/2023 tarihinde yaşanan depremler dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde:

a) Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın olağanüstü hal süresince ertelemeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yetkilidir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince Devlet ormanlarında verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri, orman parkları ve taşınmazlardan 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın olağanüstü hal süresince ertelenir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz

uygulanmadan tahsil edilir. Ayrıca verilen izinlerin erteleme dönemi içerisinde tahakkuk eden ilk yıl bedellerine karşılık banka teminat mektubu alınarak yer teslimi yapılabilir.

c) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi yerlerde 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan kiralamalardan 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın olağanüstü hal süresince ertelenir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

ç) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken kısımları olağanüstü hal süresince ertelenir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez.

d) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatmca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 6/2/2023 tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken kısımlarının olağanüstü hal süresince ertelenmesine İçişleri Bakam yetkilidir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

e) Sosyal Güvenlik Kurumunun mülkiyetinde olan taşınmazlara ilişkin olarak kiralamadan kaynaklanan ve 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken (kiracısı kamu kurum ve kuruluşu veya banka olanlar hariç) kira alacakları olağanüstü hal süresince ertelenir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2 Mart 2023

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 128

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları, göç ve idari yaptırımlar hakkında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Mahalli idareler ve diğer kuruluşlara ilişkin tedbirler

MADDE 2- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde fiili imkansızlık bulunması halinde il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri meclis toplantıları 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 31/3/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılmayabilir.

(2) Merkezleri olağanüstü hal ilan edilen illerde olan veya depremlerin meydana getirdiği hasarları ortadan kaldırmaya yönelik bu illerde faaliyette bulunan demekler bakımından, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Demekler Kanununa göre bildirim ve beyannamelerin verilme süresi 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Söz konusu demeklerin 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince yapılması gereken genel kurul toplantıları bu sürenin sonuna kadar yapılmayabilir. Genel kurul toplantıları yapılmadığı takdirde, olağanüstü hal süresinin bitimini müteakip genel kurulun toplanmasına ilişkin işlemlere başlanır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar devam eder. Bu fıkra hükmü 5253 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde sayılan diğer kuruluşlar bakımından da uygulanır.

(3) Olağanüstü hal ilan edilen illerde 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında izin verilen yardım toplama faaliyetleriyle ilgili bildirim süreleri 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.

(4) Demekler, 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren tüzüklerinde yer alan amaç ve çalışma konularına bakılmaksızın yaşanan afete ilişkin faaliyette bulunabilirler. 5253 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı sivil toplum kuruluşları da faaliyet izni verilen yer ve faaliyet konusuna bakılmaksızın 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince yaşanan afete ilişkin faaliyette bulunabilirler. Bu faaliyet gerekli hallerde İçişleri Bakanlığınca sınırlandırılabilir.

(5) Türkiye'de faaliyette bulunma izni olmayan ancak olağanüstü hal ilan edilen illerde yaşanan afete ilişkin faaliyette bulunmak isteyen yabancı sivil toplum kuruluşlarına 5253 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan usule ilişkin işlemler beklenmeksizin İçişleri Bakanlığı tarafından olağanüstü hal süresince izin verilebilir.

Belgelerin yenilenmesi

MADDE 3- (1) Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan kişiler ile 6/2/2023 tarihi itibarıyla olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunduğunu belgeleyen kişilerin kayıp veya kullanılamaz durumda olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, ikamet izni belgesi, çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri, pasaport ve sürücü belgelerinin yenilenmesinde; olağanüstü hal süresince değerli kağıt bedeli ile çalışma izni, çalışma izni muafiyeti ve ikamet izinlerinden yeniden harç alınmaz. Süresi üç yıldan az olan umuma mahsus pasaportlar harç alınmaksızın üç yıl süreli olarak düzenlenir.

(2) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında trafik kuruluşları tarafından geçici olarak geri alınan ve olağanüstü hal ilan edilen illerdeki trafik kuruluşlarında veya nüfus müdürlüklerinde bulunan ve deprem nedeniyle kaybolan veya kullanılamaz duruma gelen sürücü belgeleri için de değerli kağıt bedeli alınmaz. Birinci fıkra ile bu fıkra kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar ilgisine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

(3) Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan gerçek veya tüzel kişilere ait araçlar ile meydana gelen depremler sırasında bu illerde bulunduğu yetkili kurumlarca tespit edilen araçlara (hisseli araçlar da dahil) ilgili mevzuat kapsamında yapılacak olan hurdaya ayırma, trafikten çekme, veraseten devir, kayıp veya yıpranma nedeniyle belge yenileme ile kayıp ya da çalıntı nedeniyle plaka değişikliği işlemleri sırasında araç tescil belgesi değerli kağıt bedeli olağanüstü hal süresince alınmaz.

Göç alanına ilişkin tedbirler

MADDE 4- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde gerçekleştirdiği fiiller sebebiyle 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 54 üncü maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar için aynı Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen değerlendirme ve karar alma süresi yetmiş iki saat olarak uygulanır. Olağanüstü hal ilan edilen illerde teknik sebeplerle idari karar alınmasının mümkün olmadığı hallerde, gerekli idari kararların alınabilmesi amacıyla bu kapsamdaki yabancılar başka illere sevk edilebilir.

(2) Olağanüstü hal ilan edilen illerde gerçekleştirdiği fiiller sebebiyle 6458 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında hakkında idari gözetim karan alman yabancıların geri gönderme merkezlerine götürülme süresi doksan altı saat olarak uygulanır.

İdari yaptırımlara ilişkin tedbirler

MADDE 5- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde meydana gelen depremlere ilişkin arama ve kurtarma ile diğer yardım faaliyetlerine katılmak üzere bu illerde bulunan veya bu illerle diğer iller arasında seyir halinde bulunan araçlardan 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren bu maddenin yayımı tarihine kadar 2918 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendini, 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendini, 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasını ve 51 inci maddesinin ikinci fıkrasını ihlal edenler hakkında, trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmez, düzenlenmiş olanlar ise tebliğ veya tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın geri alınır. Bu fıkraya göre geri alman trafik idari para cezası karar tutanaklarına bağlı olarak yapılan sürücü belgesi iptal ve geçici geri alma işlemleri de ortadan kalkar.

(2) Olağanüstü hal ilan edilen illerde 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden bu maddenin yayımı tarihine kadar 2918 sayılı Kanunun 116 nci maddesi kapsamında araç tescil plakası üzerinden tespit edilen trafik kural ihlallerine ilişkin trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmez, düzenlenmiş olanlar ise tebliğ veya tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın geri almır.

(3) Olağanüstü hal ilan edilen illerde meydana gelen depremlere ilişkin arama ve kurtarma ile diğer yardım faaliyetlerine katılmak üzere bu illerde bulunan veya bu illerle diğer iller arasında seyir halinde bulunan taşıtlara ilişkin 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren bu maddenin yayımı tarihine kadar 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası karar tutanağı düzenlenmez, düzenlenmiş olanlar ise tebliğ veya tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın geri alınır.

(4) Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan kişilere ait araçlar ile 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden sonra bu illerde bulunduğu belgelendirilen araçlardan, 2918 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ve ilgili mevzuat gereğince yaptırılması zorunlu olan araç muayenelerinin geçerlilik süreleri 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresi sonuna kadar dolanların, araç muayene işlemleri olağanüstü hal süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde gerçekleştirilir. Bu fıkra kapsamına giren araçlara bu süre zarfında 2918 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine istinaden trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmez, düzenlenmiş olanlar ise tebliğ veya tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın geri alınır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 6- (1) 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alman Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"d) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde düzenlenen süre."

(2) 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ve yağma (madde 148,149)" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi (madde 83), taksirle öldürme (madde 85) ve nitelikli dolandırıcılık (madde 158)" ibaresi eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası 6/3/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2 Mart 2023

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 129

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yükseköğretim alanında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 2- (1) Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden veya olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kuramlarında eğitimine devam eden öğrenciler ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bu illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarmda eğitimine devam eden yurtdışmdan kabul edilmiş öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için ödemeleri gereken katkı payı ve öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır. Söz konusu öğrencilerden 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için katkı payı ve öğrenim ücreti alınmış ise yükseköğretim kurumlan tarafından öğrencilere iade edilir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2 Mart 2023

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA SOSYAL HİZMETLER ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 130

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında sosyal hizmetler alanında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Sosyal hizmetler alanında alınan tedbirler

MADDE 2- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve bu illerden nakli yapılarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başka illerdeki kuruluşlara yerleştirilen;

a) Engelliler bakımından durum bildirir sağlık raporu bulunması şartıyla ülke genelindeki özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için ağır engellilik ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü şartları,

b) 65 yaşım doldurmuş Türk vatandaşlarına yönelik hizmet atımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi için 2828 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü şartı,

6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince aranmaz.

Geçici süreli görevlendirme

MADDE 3- (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının olağanüstü hal ilan edilen illerdeki teşkilatında sürekli işçi olarak istihdam edilenler, ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle koruma ve bakım hizmeti alanların nakledildiği illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde geçici olarak görevlendirilebilir.

Sosyal destek ödemeleri

MADDE 4- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde 2828 sayılı Kanun kapsamında yapılan engelli evde bakım ödemeleri, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri, koruyucu aile ödemeleri ile 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşım Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında ödenen yaşlı ve engelli aylıkları, meydana gelen depremler nedeniyle hak sahiplerinin ölümü halinde geri alınmaz.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA EĞİTİM ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 131

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında eğitim alanında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Öğretmenevi ve akşam sanat okullarına kaynak aktarımı

MADDE 2- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde hizmet binası yıkılan veya hasarlı olması nedeniyle faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulan öğretmenevi ve akşam sanat okullarında 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen işçilerin ücretleri veya iş akdinin sona ermesine bağlı tazminatlarının ödenmesinde işletme bütçesinin yetersiz olması halinde bu kuramlara üç ay süreyle Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilir.

Parasız yatılı ve burslu okuma ile eğitim desteği

MADDE 3- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde 17/6/1982 tarihli ve 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun kapsamında burslu olarak okuyan öğrencilerin aynı ilde veya başka ilde bulunan okul pansiyonlarında parasız yatılılığa yerleştirilmeleri veya özel öğretim kuramlarına nakil olmaları halinde bu kapsamda ödenen bursları 6/2/2023 tarihinden itibaren 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kesilmez.

(2) 6/2/2023 talihinden itibaren meydana gelen depremler sebebiyle annesi veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine; parasız yatılılığa yerleşip yerleştirilmediğine bakılmaksızın, örgün öğretime devam etmek şartıyla, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar 2684 sayılı Kanun uyarınca ödenen burs miktarı kadar aylık eğitim desteği verilir. Bu eğitim desteği 2684 sayılı Kanun uyarınca burs alanlara verilmez.

Barınma ve iaşe giderlerinin karşılanması

MADDE 4- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde depremden etkilenen vatandaşlara, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul ve kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler tarafından sunulan yemek, konaklama, temizlik ve diğer hizmetler ücretsiz verilir. Bu giderler Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Diğer tedbirler

MADDE 5- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan özel öğretim kurumlan için 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç ay süreyle durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.

(2) Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan kapanan veya kapatılan özel öğretim kuramlarının 5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında devir ve teslim etmeleri gereken; mühürleri, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterleri, dosyalan ve diğer evrakı deprem nedeniyle teslim edememeleri halinde, bu kurumlar hakkında anılan fıkrada belirtilen idari para cezası uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI