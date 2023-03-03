BTK talimat verdi: İletişim için acil eylem planı yolda

GSM operatörleri afet ve acil durumlarında haberleşmenin kesintisiz sunulmasına yönelik olarak gerekli tüm tedbirleri alacak. Operatörler uygulama süreçlerine yönelik olarak afet acil eylem, iş sürekliliği, değişim yönetimi gibi planlarını revize ederek bir ay içerisinde BTK'ya sunacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 6 Şubat'ta yapılan açıklamada "Deprem dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması adına tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacaktır" denilmişti.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ