Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sabah namazında depremzedelerle buluştu

Erbaş, sabah namazında Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

Sabah namazını kıldıran Erbaş, daha sonra yaptığı duada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek "Yüce Rabbimiz, aziz milletimize ve bütün insanlığa bir daha böyle acılar göstermesin." dedi.

Programa deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen ve çeşitli kurumların misafirhaneleri ile yurtlarda misafir edilen depremzedeler de katıldı.