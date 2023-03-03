Erdoğan deprem bölgesindeki hakaret soruşturmalarında şikayetten vazgeçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın depremden etkilenen iller ve bağlı yerleşim yerlerinde kendisine yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2023 10:25, Son Güncelleme : 03 Mart 2023 10:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın depremden etkilenen iller ve bağlı yerleşim yerlerinde kendisine yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.
Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir." ifadesine yer verdi.
Sayın Cumhurbaşkanımız,Hüseyin Aydın (@hsynaydn) March 3, 2023
Depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde,
şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.