SGK binalarında EYT yoğunluğu
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'daki bazı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde yoğunluk oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2023 10:40, Son Güncelleme : 03 Mart 2023 10:59
EYT'yle ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçelerdeki SGK binalarına gelmeye başladı.
EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, Ataşehir, Esenyurt ve Fatih Unkapanı SGK binaları önünde uzun kuyruk oluşturdu.