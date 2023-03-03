Depremden etkilenen illerde annesi, babası ya da vasisi vefat edenlere burs
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerde; annesi, babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceklerini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü
Hal Kapsamında Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne
dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizdeki
anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim
öğrencilerimize 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceğiz"
dedi.
Öte yandan, kararname uyarınca OHAL ilan edilen illerde depremden etkilenen
vatandaşlara, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul ve kurumlar ile bunlara
bağlı döner sermayeli işletmeler tarafından sunulan yemek, konaklama, temizlik
ve diğer hizmetler ücretsiz verilecek. Bu giderler Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden
karşılanacak.
OHAL ilan edilen illerde bulunan özel öğretim kurumları için 8 Şubat 2007 tarihli
ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'nun 7'nci maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen süreler, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç ay süreyle duracak. Bu süreler, durma
süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.
OHAL ilan edilen illerde bulunan kapanan veya kapatılan özel öğretim kuramlarının
5580 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında devir ve teslim
etmeleri gereken mühürleri, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün
defterleri, dosyaları ve diğer evrakı deprem nedeniyle teslim edememeleri halinde
bu kurumlar hakkında anılan fıkrada belirtilen idari para cezası uygulanmayacak.
OHAL ilan edilen illerde hizmet binası yıkılan veya hasarlı olması nedeniyle
faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulan öğretmenevi ve akşam sanat
okullarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen işçilerin ücretleri
veya iş akdinin sona ermesine bağlı tazminatlarının ödenmesinde işletme bütçesinin
yetersiz olması halinde bu kuramlara üç ay süreyle Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden
kaynak aktarılabilecek.
OHAL bölgesindeki illerde "İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı
veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun"
kapsamında burslu olarak okuyan öğrencilerin aynı ilde veya başka ilde bulunan
okul pansiyonlarında parasız yatılılığa yerleştirilmeleri veya özel öğretim
kuramlarına nakil olmaları halinde bu kapsamda ödenen bursları, 6 Şubat 2023
tarihinden itibaren 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kesilmeyecek.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle annesi veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine parasız yatılılığa yerleşip yerleştirilmediğine bakılmaksızın örgün öğretime devam etmek şartıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar 2684 sayılı Kanun uyarınca ödenen burs miktarı kadar aylık eğitim desteği verilecek. Bu eğitim desteği 2684 sayılı Kanun uyarınca burs alanlara verilmeyecek.