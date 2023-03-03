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Mersin'de araziyi 'dublör' kullanarak satmayan çalışan 3 şüpheliden biri yakalandı

Zanlıların noter, otel ve bazı iş yerlerine giriş çıkış anları güvenlik kameralarınca görüntülendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2023 13:34, Son Güncelleme : 03 Mart 2023 13:35
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Mersin'de araziyi 'dublör' kullanarak satmayan çalışan 3 şüpheliden biri yakalandı

Mersin'de, yurt dışında yaşayan bir kişiye ait araziyi ona benzeyen birini kullanarak satma girişiminde bulunarak müteahhidi dolandırmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Polise başvuran müteahhit Y.B, kent merkezinde piyasa değeri 200 milyon lira olan araziyi almak için 3 kişiyle iletişime geçtiğini söyledi.

Bu kişilerin kendisinden kat karşılığı bina inşa edileceği için ön ödeme olarak 400 bin avro ve 2 milyon lira talep ettiğini, daha sonra araziyle ilgili tapu görevlileriyle görüşmeye gittiğini belirten Y.B'nin, burada dolandırılmaya çalışıldığını ifade etmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucunda şüphelilerin, araziyi yurt dışında yaşayan sahibinin bilgi ve rızası olmadan "dublör" kullanarak sahte vekaletle satmaya çalıştığı belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin H.Ş, A.Ç. ve A.B. olduğunu tespit etti.

Düzenledikleri operasyonla A.B'yi gözaltına alan ekipler, diğer zanlıları da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şüphelilerin noter, otel ve bazı iş yerlerine giriş ve çıkış anları da güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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