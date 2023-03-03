EYT nedeniyle SGK personeli yoğun çalışınca sendika 'fazla mesai' istedi

Sendika adına Ulus Rüzgarlı Sokak'taki SGK binası önünde açıklama yapan Buyraz, memurların da "ekonomik enkaz" altında kaldığını iddia etti.

Milyonlarca vatandaşın en temel hakkı olan emeklilik yasasının, verilen büyük mücadele sonucu çıktığını ifade eden Buyraz, EYT'lileri tebrik ederek, maaşlarını en kısa sürede alabilmeleri için SGK personelinin özveri ile çalışacağına işaret etti.

SGK personelinin, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kazanılan haklarını talep ettiklerini kaydeden Buyraz, "Asgari ücretin biraz üzerinde bir maaş ile mesaiye en geç sabah 6'da gelmeyi teklif etmek, 7 gün 24 saat çalışma mesaisi düzenlemek, ek ödeme ile saatlik 27 lira mesai vermek ne demektir?" diye sordu.

Çalışanlar için sosyal güvenlik tazminatı veya ilave ek ödeme, yılda 2 kez brüt asgari ücret karşılığı ikramiye, tüm personelin sınava girebildiği mülakatsız taşra uzmanlığı, kurum çalışanlarının tümüne 3600 ek gösterge ve büyükşehir farkı talebinde bulunan Buyraz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den SGK personelinin sesine kulak vermesini istedi.

Buyraz, SGK'de örgütlü 10 sendika ile mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.