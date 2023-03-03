Hatay'daki depremden sağ kurtulan çift Datça'da evlendi

Hatay'daki depremden sağ kurtulan Sedef ve Şevket çifti, Muğla'nın Datça ilçesinde evlendi.

Hatay'da tanışan ve 4 ay sonra evlilik planı yapan Sedef Şabanoğlu (20) ve Şevket Güler (25), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde evlerinden son anda çıkabildi.

Yaşadıkları evleri yıkılan çift, Hatay'ın Antakya ilçesinden Datça'ya geldi. Çiftin hayalini kurdukları düğünleri ve aldıkları çeyizler de enkaz altında kaldı.

Yaşadıkları travmayı atlatmaya çalışan çift, kaldıkları otelin de desteği ile dünya evine girdi.

Otel çalışanları ve tanımadıkları birçok depremzedenin de katıldığı törenle nikahları kıyılan Güler çifti, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Otel müdürü Süleyman Yıldız, Güler çiftini 10 gündür ağırladıklarını belirtti.

Otellerinde 400 depremzedeyi misafir ettiklerini belirten Yıldız, "Depremzede çiftimiz bizden nikahlarının kıyılmasını talep etti. Biz de bu kötü zamanlarda bir nebze tebessüm oluşabilsin diye kabul ettik. Birbirini tanımayan bütün depremzedelerimizin de katkı ve çabalarıyla bu etkinliğe ev sahipliği yaptık. Kendilerine mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Çiftin nikahını Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar kıyarken, şahitliğini de ilçede görev yapan polis memurları Salih Erdem Çetiner ve Bilal Karataş yaptı.