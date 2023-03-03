AK Partili Turan'dan altılı masa açıklaması

Turan, paylaştığı videolu açıklamasında, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısını değerlendirdi.

Türkiye'nin önemli bir seçime hazırlandığına işaret eden Turan, "Ancak 'altılı masa' diye ifade edilen yapının son siyasi kavgası tam bir ibretlik tablodur. Biri tweet atıyor, 10 dakika sonra siliyor. Bu tam bir siyasi dansözlüktür. Biri sormadan aday olduğunu iddia ediyor, ülke ülke geziyor. Birileri de tamamen sessiz kalarak sadece 2 vekillik için tüm siyasi hayatını, hatırasını adeta gömüyor. Bu tavrın ve ekibin bırakın Türkiye'ye, kendilerine faydası olmadığını şu son birkaç günde görmüş olduk." diye konuştu.

Güçlü, prensipli ve zamanında bir aday açıklanmasını ve bu adayla yarışmayı istediklerini anlatan Turan, iyi muhalefetin aynı zamanda iyi iktidarın da referansı olduğunu ifade etti.

Bu saatten sonra açıklanacak olan adayın olsa olsa usulen bir adaylık olacağını vurgulayan Turan, "Altılı masanın isteği güçlü bir Cumhurbaşkanı, önemli bir siyasi liderlik değil, sadece bir özel kalem müdürü arayışıdır." ifadelerini kullandı.

Altılı masanın adayını zamanında açıklayamamasından dolayı yaşanan tartışmalara da değinen Turan, "Keşke bu adayla siyasi bir kampanya başlatılsaydı. Keşke biz fikirlerimizi, projelerimizi onunla tartışabilseydik. Hatta şu anda hepimizin canını yakan deprem felaketinden sonra adaylar bölgeye gidip beraberce fikirlerini paylaşabilseydi. Kanaatlerini, eksikleri, fazlaları değerlendirebilseydi. Ancak kendi aralarındaki kavgadan maalesef başka bir gündeme imkan kalmadı. Ne deprem gündemlerinde ne de Türkiye gündemlerinde. Varsa yoksa kendi kavgaları, varsa yoksa siyasi manevrayla öne geçme tartışmaları." değerlendirmesinde bulundu.