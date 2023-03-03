CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak
CHP Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) yarın olağanüstü toplanacağı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2023 20:21, Son Güncelleme : 03 Mart 2023 20:21
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından bugün olağanüstü toplanan CHP MYK'nın yarın bir kez daha yapılacağı belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te başlayacak MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapılacak.