Denetimden kaçan aracın çarptığı polis, hastanede hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde denetimden aracıyla kaçan sürücünün çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru, yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde 24 Şubat'ta "Dur" ihtarına uymayan sürücü O.U'nun hafif ticari aracıyla çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Hıdır Canoluk, Gebze ilçesindeki özel hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
- Olay
Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde 24 Şubat'ta trafik ve asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istemişti. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, hafif ticari aracıyla polis memuru Hıdır Canoluk'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.
Ağır yaralanan polis memuru Canoluk, özel bir hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili 5 şüpheli yakalanmıştı. Sürücü O.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, 2 zanlı ise serbest bırakılmıştı.