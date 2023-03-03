Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e videolu cevap: Kimse durduramaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulunduğu ve Altılı Masa'yı dağıttığı açıklamasının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşıma "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Sabırla." notunu düştü.

"TÜRKİYE'NİN BÜTÜN RENKLERİNİ BİRLEŞTİRE BİRLEŞTİRE KAZANMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında ise şunları söyledi:

* "Sevgili halkım, biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim Sofrası'ndan bahsettik. Çünkü bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir dedim. Yoksa bu ülke iflah olmaz dedim. Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi.

* Çünkü amaç sadece ceberruh sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç aynı zamanda yeni, güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, gözardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten.

* Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin, bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığınızı da görmedik.

"SOFRA BÜYÜMEK ZORUNDA"

* Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız. Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim.

* Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır."