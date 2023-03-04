4 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına başkanlık edecek, Saadet Partisindeki Millet İttifakı Liderler Buluşması'na katılacak.

(Ankara/13.00/17.00)

SPOR

1- Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na Ataköy Atletizm Salonu'nda devam edilecek. Sabah seansında eleme yarışları; akşam seansında elemelerin yanı sıra kadınlarda sırıkla atlama, üç adım atlama, 1500 metre ve 400 metrede, erkeklerde ise 400 metre ve 60 metrede final mücadelesi yapılacak.

(İstanbul/09.00/18.35)

2- Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesine VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor, Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Trabzon/16.00/Kayseri/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor-Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor maçları yapılacak.

(İstanbul/Ankara/13.30/Samsun/19.00)

4- TFF 3. Lig'de 22. hafta mücadelesi gruplarda toplam 5 maçla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasına Gaziantep Basketbol-AYOS Konyaspor Basketbol, Beşiktaş Emlakjet-Galatasaray Nef, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/20.30/Denizli/15.30/İzmir/18.00)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 19. haftası Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding maçıyla tamamlanacak.

(Kayseri/16.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 18'inci hafta maçları yapılacak. Galatasaray HDI Sigorta-İlbank, VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru-Bolu Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sigorta Shop ve PTT-Fenerbahçe Opet karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/15.00/15.00/Aksaray/14.00/Aydın/15.00/Ankara/17.30)

8- Formula 1'de 2023 sezonu başlayacak. Sezonun ilk ayak yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Bahreyn/18.00)

9- Motosiklette Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası ve Can Öncü ile Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele verdiği Dünya Supersport Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları Endonezya'da başlayacak.

(Lombok Adası)