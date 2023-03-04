Yerli savunma ürünleri deprem bölgesinde: Yüzlerce cana umut oldular

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyerek büyük yıkım ve can kayıplarına yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye adeta tek yürek oldu. Kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların yanı sıra Türk savunma sanayi de deprem bölgesi için seferber oldu. Güvenlik güçleri için geliştirilen savunma araç ve ekipmanları deprem bölgesine sevk edildi. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine 'Asrın Felaketi'nde karada ve havadan ekiplere destek sağlayarak yüzlerce cana umut olan Türk savunma sanayii ürünlerini gündemine aldı.