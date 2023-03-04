Meclis'ten Avrupa'ya İslamofobi için 12 öneri

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun başkanlığını yaptığı komisyonun 'reçete' niteliğindeki raporunda Avrupa'nın farklılıklara saygı göstermeyi öğrendiğinde hem ırkçılık hem de İslamofobi ile mücadelenin kolaylaşacağı tespiti yapıldı. Raporda yer alan 12 çözüm önerisi şöyle sıralandı:

> Gerek Batılılar gerekse Müslümanlar, birbirlerini "öteki" olarak görmekten vazgeçmeli, farklılıkların bilincine varılmalı.

> Göçmenler ve Müslümanlardan arındırılmış bir Avrupa düşüncesinin toplumsal barışı bozacağı ortaya konulmalı.

> Avrupa'da hakim olan ötekileştirici düşünce karşısında yabancılar ve Müslümanlar; kendilerini ikinci ve belki de üçüncü sınıf olarak gören bu sorunlu düşünce tarzını kabul etmemeli ve bu uygulamalara karşı örgütlü olarak sesini yükseltmeli.

ESMA ALTIN