Akşener'e bir davet de Muharrem İnce'den: Başbakan olsun

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız" dedi ve Altılı Masa'dan ayrıldı.

Bu kararın hemen ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Akşener'e çağrıda bulundu, "Cumhur İttifakı ile hareket ederse memnuniyet duyarız." dedi. Meral Akşener'e bir davet de Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce'den geldi.

"ALTILI MASAYI YÖNETEMEYEN MEMLEKETİ HİÇ YÖNETEMEZ"

Muharrem İnce katıldığı bir televizyon programında, Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi. İnce, "Aklı ve bilimi kullanıyorum. Altılı Masa dağılacak dediğimde müneccim değilim ki ben ama nereden biliyorum; Altılı Masa 'Türklük tartışılacak, anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açacağız, biz altı lider bir araya gelip imzalayacağız sonra Cumhurbaşkanı gereğini yapacak' derse bunların Türkiye'yi değil, Cumhurbaşkanlık yönetmek gibi bir derdi var. Bunların seçim kazanmak, Türkiye'yi yönetmek gibi bir dertleri yok. Bir pastadan pay alma derdine düşmüşler. Burada Altılı Masa'yı yönetemeyen memleketi hiç yönetemez. Akıl, bilim ve memleket sevgisi yok" dedi.

"BEN BU SEÇİMİ KAZANACAĞIM"

Memleket Partisi Başkanı İnce, "Ben bu seçimi kazanacağım merak etmeyin. Bu memleketi akılla yöneteceğiz, ahlakla yöneteceğiz, adalet ile yöneteceğiz." dedi.

"SAYIN AKŞENER BAŞBAKAN OLSUN"

Spikerin "Siz Meral Akşener'i veya Meral Akşener sizi davet ederse ne olur?" sorusuna da cevap veren İnce, "Sayın Meral Akşener, Başbakan olsun, razıyım. Başbakan olmak istiyordu. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım" dedi.