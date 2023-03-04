Zam depremi! Vicdansızlar depremzedeleri kullanıp fiyat artırdılar

Asrın felaketi tüm Türkiye'yi hüzne boğdu, binlerce canımızı kaybettik, ancak fırsatçılar bu durumda bile boş durmadı. İnternette 'depremzedelere indirimli' başlığıyla binlerce ilan yayınlandığı görüldü. İlanların çoğu; otomobil, kiralık ve satılık ev, beyaz eşya, elektronik ürünlerden oluştuğu dikkat çekti. Satıcılar fiyatları önce yükseltip, sonra 'depremzedeye indirimli' başlığıyla ilanlara çıktı.

Depremi bahane ederek satış yapmak isteyen bir ilan sahibini depremzede gibi aradık. 2 milyon 150 bin lira olan evi için depremzedelere 100 bin lira indirim yaptığını açıkladı. Ancak ilanın depremden hemen önce 1 milyon 840 bin lira olduğu, deprem sonrasında 2 milyon 150 bin liraya yükselttiği ortaya çıktı. İlan sahibi "Depremzedelere bir indirimimiz var, pazarlık yapabiliriz.

KAAN ZENGİNLİ