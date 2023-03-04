Kayıp çocuklardan acı haberler

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkazdan çıkarıldıktan sonra kaybolan çocukların hastanelerde hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Kahramanmaraş'ta deprem gecesi enkazdan sağ olarak çıkarılıp ambulansla hastaneye götürülen ve bir daha haber alınamayan 10 yaşındaki Mukaddes Erva Aktaş'tan acı haber geldi. Küçük kızın, hastanede yaşamını yitirince yakınlarına ulaşılamadığı için defnedildiği belirlendi. 26 gündür kızının izini süren baba Abdullah Aktaş, "Kızımı kaybettik. Cenazesini kimsesizler mezarlığında bulduk. Çok üzgünüz" dedi. Hatay'da 7 Şubat'ta enkazdan sağ kurtarılan ancak elleri ve ayakları kırıldığı için helikopterle Adana'ya gönderilen Amine Erva Güzel'den (12) de o günden sonra haber alınamamıştı. Ailesinin günlerce aradığı Amine Erva'nın da sevk edildiği Adana'da yaşamını yitirdiği ve kimliği belirlenemediği için defnedildiği anlaşıldı.

ANNESİ İLE AYNI TABUTTA

Hatay'da ilk gece enkazdan sağ kurtarılan ve hastaneye kaldırılan ancak 2 haftadır haber alınamayan Yaşar Ege Akıncı'nın (7) sevk edildiği başka bir hastanede yaşamını yitirdiği ve kimsesizler mezarlığına defnedildiği anlaşıldı. Neval Akgöl (5) de kimsesizler mezarlığında bulundu. Depreme Antakya'da yakalanan ve ayağından yaralı vaziyette hastaneye gönderilen Hüseyin Zakaour'un hastanede öldüğü belirlendi. Hatay'da göçük altından çıkarılan Ebrar Özdemir'in de hastanede öldüğü belirlendi. Gaziantep'te enkazdan sağ çıkarılan 6 aylık Poyraz Kıymık'ın da hastanede yaşamını yitirdiği ve annesiyle aynı tabuta konulduğu anlaşıldı. Hatay'da babası Emrah Kor ile birlikte enkazdan sağ çıkarılan Zeynep Kor'un hastanede öldüğü ve ismi farklı kaydedilince ailesinin bulmasının zorlaştığı anlaşıldı.

GERİDE BİR TEK BABA KALDI

Hatay'da annesi ölen, babası ise ağır yaralanan 6 aylık Ebrar Özdemir'den de 8 Şubat'tan itibaren haber alınamıyordu. Minik bebeğin cansız bedeni cenazelerin toplandığı alanda bulundu. Adıyaman'da enkazından sağ çıkarılan ve kayıp olan 2 yaşındaki Zümra Nebioğlu'nun da vefat ettiği daha sonra anlaşıldı. Annesi Melek Nebioğlu'nun da öldüğü, baba Mustafa Nebioğlu'nun ise hayatta olduğu öğrenildi.

Ceyhan Torlak