Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine İsmail Hakkı Musa atandı
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2023 09:44, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 09:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alındı.
Bu suretle boşalan Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.