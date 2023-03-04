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Depremzedelere yardım için gittiği Hatay'da depreme yakalanan öğretmenin ayağı kırıldı

Konya'da ameliyat edilen Muhittin Üzüm:"İçerde sıcak fırın var, diğer ağır makineler var. Panikle atlayınca kontrolsüz şekilde düştüm ve ayağımda kırık oldu""Deprem anı çok farklı. İnsan sesleri, bina sesleri duyuyorsunuz. Panik çok fazla. Mahşer alanı gibi oluyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2023 11:42, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 12:08
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Depremzedelere yardım için gittiği Hatay'da depreme yakalanan öğretmenin ayağı kırıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da kurulan mobil ekmek fırınında gönüllü çalışan öğretmen, 20 Şubat'ta Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde tırın dorsesinden atlarken ayağı kırıldı.

Karatay ilçesindeki Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Makine Öğretmeni Muhittin Üzüm, 13 Şubat'tan bu yana Hatay'da ekmek üreten "K-Tek Mobil Ekmek Fırını"nda çalışmak için 18 Şubat'ta Hatay'a gitti.

Okulda imal edilen ve günde 13 bin ekmek kapasiteli mobil fırında depremzedeler için çalışan Üzüm, 20 Şubat akşamı yaşanan depremde tırın dorsesinden atlarken ayağı kırıldı.

- "Çok büyük bir yıkım meydana gelmiş"

Konya Farabi Hastanesinde ameliyat edilen Üzüm, AA muhabirine, ürettikleri iki fırını depremzedelerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Mobil ekmek fırınının içinde jeneratör, yakıt tankı, hamur yoğurma ve beze makinesi, klima, fırın gibi birçok makine olduğuna değinen Üzüm, hamur yapan ustalara yardım etmek için gönüllü olarak bölgeye gittiklerini dile getirdi.

İnsanların ekmeğe ihtiyacı olduğunu aktaran Üzüm, "Hatay, televizyonda gördüğümüz gibi değil. Çok büyük bir yıkım meydana gelmiş. Anlatılmaz, görmek gerekiyor. Sağlam bina yok, çok büyük bir enkaz. İnsanlar zaten psikolojik anlamda çok yıpranmış. Devletimiz her açıdan onların yanında." dedi.

- Deprem anında büyük panik yaşanıyor

Üzüm, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sırasında son iki tepsi ekmeğin pişmesi için fırında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mobil ekmek fırınının bulunduğu tır çok şiddetli sallandı. Önce biraz bekledik. Baktık şiddeti artıyor. İçerde sıcak fırın var, diğer ağır makineler var. Panikle atlayınca kontrolsüz şekilde düştüm ve ayağımda kırık oldu. İkinci depremi boş arsada hissettim. O bile çok kötüydü. Yer dalgalanıyordu. Deprem anı çok farklı. İnsan sesleri, bina sesleri duyuyorsunuz. Panik çok fazla. Mahşer alanı gibi oluyor. Sonrasında zaten tedavi sürecim başladı."

Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Dr. Yusuf Aksoy da Muhittin Üzüm'ün sol ayak topuğunda parçalı kırığı olduğunu, gerekli müdahaleyi yaptıklarını kaydetti.

Üzüm'ün iki hafta sonra alçısının alınacağını anlatan Aksoy, hastanın 1,5 ay ayağının üzerine basamayacağını söyledi.

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