Büro Memur-Sen: EYT yoğunluğu yaşayan SGK personelinin özlük hakları düzeltilsin

BÜRO MEMUR-SEN'İN AÇIKLAMASI:

24 yıldır ülke gündeminde yer alan ve çalışma hayatında 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in girişimleriyle TBMM'den geçerek yasalaştı.

Düzenlemenin Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte yasadan faydalanmak isteyen binlerce vatandaş SGK Müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

EYT, Sözleşmelilere Kadro, 3600 Ek Gösterge ve Prim Borçlarının Yapılandırılması gibi düzenlemeler sebebiyle SGK personeli tarihinin en yoğun ve zor günlerini geçirmekte.

Gece gündüz demeden mesai harcayan ve yoğun iş yükünün hakkını teslim eden SGK çalışanları emeğinin ve alın terinin karşılığını alamamaktadır.

EYT düzenlemesi ile yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye en düşüğü 5 bin 500 TL tutarında emekli maaş bağlanacaktır.

Hal böyle iken sayıları 30 bini bulan ve bu sistemin uygulayıcıları olan SGK Personelinin, 666 sayılı KHK ile ellerinden alınan özlük haklarının geri verilmesi devlete ciddi bir maliyet doğurmayacaktır.

Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen olarak daha önce yaptığımız sosyal medya paylaşımları ve basın açıklamalarına bir yenisini daha ekliyoruz.

Ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çağrımızı yineliyoruz.

* Sosyal Güvenlik Tazminatı'nın verilmesini,

* Ek Ödeme Oranlarının artırılmasını,

* Uzmanlık Kadrosunun getirilmesi gibi taleplerimizin bir an önce yerine getirilmesini talep ediyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumu, yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla birlikte sığınmacı ve vatansız statüsündeki toplam 100 milyon kişiye hizmet vermektedir.

Ve bu nedenle yukarıdaki taleplerimiz SGK çalışanlarının en doğal hakkıdır ve bir an önce yerine getirilmelidir.

Ayrıca SGK personeline "sus payı" niteliğinde verilen "27 TL fazla mesai ücretini" yetersiz buluyoruz.

SGK Personelinin hakları teslim edilinceye kadar mücadelemize ve çağrılarımıza devam edeceğiz.