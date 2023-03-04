CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı sona erdi
CHP'nin olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2023 15:56, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 15:57
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantıda durum değerlendirmesinin yanı sıra izlenecek yol haritasının ele alındığı belirtildi.
Öte yandan CHP, DP, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanları saat 17.00'de Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek.