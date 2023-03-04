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Adana'da gönüllü usta öğreticiler depremzedelere kuaförlük hizmeti veriyor

Adıyaman'dan yurda gelen depremzede Nilgün Şahin:- "Psikolojimiz düzeldi, kendimize geldik. Kendimi normal hayatıma dönmüş gibi hissediyorum, en güzeli de bu"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2023 14:33, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 14:34
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Adana'da gönüllü usta öğreticiler depremzedelere kuaförlük hizmeti veriyor

Adana'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 4 bin kişi kapasiteli iki öğrenci yurdunda kalan depremzedelere, gönüllü usta öğreticiler kuaförlük hizmeti sunuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Sarıçam ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenlerin kullanımına sunulan Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu ile Toroslar Kız Öğrenci Yurdu'nda uygun odalar kuaför salonuna dönüştürüldü.

Burada usta öğreticiler, depremzedelerin saç kesiminden kişisel bakımına kadar kendilerini biraz olsun iyi hissedebileceği hizmeti sunmaya başladı.

Usta öğretici Hülya Bulut, AA muhabirine, depremin ardından vatandaşlara yardımcı olmak adına gönüllü olduklarını söyledi.

Depremin ilk günlerinden bu yana çalışmayı sürdürdüklerini anlatan Bulut, "Kurum müdürümüz bize yurtlarda barınan depremzedelerin kişisel bakımlarını yapmak üzere kuaförler arandığını söyledi. Biz de gönüllü olduk. Elimizden geldiğince halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlk günden bu yana 100'den fazla kişiye hizmet verdik, vermeye de devam edeceğiz. Haftada 2 gün burada bu hizmeti sürdürüyoruz." diye konuştu.

Usta öğretici Mehtap İster Özkaya da depremzedelere hizmet vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ellerinden geldiğince depremzedelerin kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olduklarını aktaran Özkaya, şöyle devam etti:

"İnanın özellikle Antakya ve Kahramanmaraş'tan gelenlerin yüzlerinden okunuyor bazı şeyler. O hüzün yüzlerinde hissediliyor. Bir şey sorduğum zaman hemen gözleri doluyor ve bu beni çok üzüyor. Adana da depremi yaşadı. Biz de çok kayıp yaşadık ve acılı günler geçirdik, ama Antakya ve Kahramanmaraş'takiler biraz daha farklılar çünkü asıl depremi orada yaşadılar. Onlara pratik işlemler yapmaya çalışıyoruz. En önemlisi saçlar ve kaş alımı. Bunların yapılması insanlara inanılmaz bir rahatlık veriyor ve bu şekilde mutlu oluyorlar."

- "Kendimi normal hayatıma dönmüş gibi hissediyorum"

Depremzede Nilgün Şahin, yurda Adıyaman'dan geldiğini belirtti.

Depremde evinin yıkıldığını aktaran Şahin, üzücü ve zor günler geçirdiklerini söyledi.

Bir süre dışarıda, ardından da çadırda kaldıklarını anlatan Şahin, şu anda ise kişisel bakımlarına kadar her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı sıcak bir yerde olduklarını belirtti.

Kaldıkları yurtta yaşadıkları kötü günleri unutmaya çalıştıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bir haftadır burada kalıyoruz. Yurt müdürleri ve diğer çalışanlar çok ilgililer. Her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar. Böyle bir hizmet olması daha iyi bir artı. Psikolojimiz düzeldi, kendimize geldik. Kendimi normal hayatıma dönmüş gibi hissediyorum, en güzeli de bu."

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