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THY'nin 'Tek Yürek' isimli uçağının ilk yolcuları depremzede çocuklar ve aileleri oldu

Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı 400'ncü uçağıyla asrın felaketinden etkilenen illerdeki depremzede çocuklar ve aileleri için gerçekleştirilen özel uçuş tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2023 16:22, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 16:24
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THY'nin 'Tek Yürek' isimli uçağının ilk yolcuları depremzede çocuklar ve aileleri oldu

Bir süre önce Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan teslim alınan 329 koltuk kapasiteli A350-900 tipi uçak, THY Teknik AŞ'nin Atatürk Havalimanı'ndaki hangarında özel olarak boyanarak şirketin filosuna alındı. "Tek Yürek" adı verilen filodaki 400'üncü uçağın ilk seferi, depremzede çocuklar ve aileleri için organize edildi.

Depremzede çocuklar ve aileleri, uçuş öncesinde THY'nin İstanbul Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali'ndeki CIP Salonunda ağırlandı.

İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve şirketin diğer üst düzey yöneticileri çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Uçağın önünde toplu fotoğraf çekilmesinin ardından depremzede çocuklar ve aileleri kabine alındı.

Uçak havalandıktan sonra, çocuklar için hazırlatılan özel menüler, THY yöneticileri tarafından ikram edildi. Uçuş esnasında pilotlar geçiş güzergahları konusunda misafirleri bilgilendirdi. Çocuklar, pilotlar Sedat Ağraz ve Mert Dağoğlu'nu kokpitte ziyaret ederek bilgi aldı.

Uçuşta yapılan anonsta, şu ifadelere yer verildi:

"Uçağımızın ilk uçuşunu sizlerle gerçekleştiriyor olmamız bu uçuşu daha da anlamlı kılıyor. Ülkece tek yürek olduğumuz bu günün anısına 400. uçağımızı dayanışmanın, birlik olmanın sembolü olarak 'Tek Yürek' ismiyle filomuza katıyoruz. Yaşadığımız zor günleri sevgi, empati ve dayanışma ile atlatacağız. Bayrak taşıyıcı olarak yaralarımızı hep birlikte sarmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Bir olmanın gücüyle bayrağımızı göklerde dalgalandırdığımız nice umutlu uçuşlarda buluşacağız. Hep beraber, tek yürek."

- "Bu benim ilk uçuşum"

Gaziantep'ten gelen Hiranur Ergül, uçağın kokpitinde yaptığı anonsta, etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederek, "Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bu benim ilk uçuşum. Devletimize teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, uçuşun bitişinden kısa bir süre önce kokpitten yaptığı anonsta, "Bugün 400. uçağımızın ilk seferinde tek yürek olarak birlikte olduk. ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olmanın sorumluluğu ile her koşulda milletimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Hayalleri dünyalar kadar geniş olan sevgili çocuklarımız ilerleyen zamanda sizleri de Türk Hava Yolları'nın bir parçası görmekten mutluluk duyacağız. Sevinçlerin paylaşıldığı daha mutlu uçuşlarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

- "İnşallah bu yarayı en kısa zamanda saracağız"

Ahmet Bolat, uçuş sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin depremin ardından tek yürek haline geldiği ve bundan dolayı filoya kattıkları 400. uçağa da "Tek Yürek" adını verdiklerini söyledi.

Depremzede çocukları ve ailelerini uçakta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Bolat, "İnşallah bu yarayı en kısa zamanda saracağız. Çocuklarımızın yüzlerini biraz da olsa güldürmek için böyle bir organizasyon yaptık." dedi.

Bolat, depremin ardından bölge için gereken çalışmalara hemen başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz daha önceden de milletimiz için çalışıyorduk. Bu sene ihracatta yaptığımız rakamlarla gururlanıyorduk ama böyle bir afet oldu. THY olarak 1000 ev yapmayı taahhüt ettik. En kısa zamanda bunun temelini atacağız. 1000 aileye de iş imkanı sağlayarak yaranın sarılmasına katkıda bulunacağız. Amacımız işini kaybetmiş ailelerin bir ferdine iş imkanı sağlamak. Çok etkilendiğim bir görüntü vardı televizyonda. Eşini, çocuğunu kaybeden, bir kızı da ayağını kaybeden annenin durumu beni çok etkiledi. O anneyi şirketimizin ilk istihdamı olarak işe almak istiyoruz."

- "Bu kadar hüznün ardından bu uçuş iyi geldi"

Depremzede Ayten Dirikli, uçuştan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu kadar hüznün ardından bu uçuş iyi geldi. Zaten kötü ve zor durumdaydık. Biraz daha rahatladım." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraşlı depremzede çocuklardan 6. sınıf öğrencisi Kemal Yılmaz, ilk defa uçağa bindiğini söyledi. Yılmaz, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Kendi şirketimi kurup yöneticilik yapmak istiyorum." diye konuştu.

Malatya'dan gelen 12 yaşındaki Mehmet Salih Kösem, "Deprem çok kötü bir andı. Annem ayağından ameliyatlı olduğu için onun yanına gittim. En üst kattaydık, onu indirmek çok zor oldu." dedi.

Kösem, uçuşun kendileri için moral kaynağı olduğunu dile getirerek, uçağı çok beğendiğini ifade etti.

- "7'den 77'ye herkes bizi çok güzel karşıladı"

Mehmet Salih Kösem'in annesi Hatice Kaya da İstanbul'a geldikten sonra daha iyi olduklarını, daha güvende hissettiklerin dile getirdi.

Yerleştirildikleri yurtta her türlü ihtiyaçlarınının karşılandığını belirten Kaya, "İlk geldiğimde endişe vardı. Çocuğumla bilmediğim bir memlekete geldik. Acaba nasıl insanlarla karşılaşacaktık? Bu nedenle korkuyorduk ama Allah'a hamdolsun 7'den 77'ye herkes bizi çok güzel karşıladı. Bir tafta, 10 gündür buradayız. Rahatsız olduğum için kahvaltım yatağıma geliyor. Bundan öte daha ne isteyebilirim. Böyle bir etkinlik düzenlenmesi beni çok mutlu etti. Çocuklar için çok güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş Elbistan'tan gelen Fatmanur Yılmaz, uçağın kalkış anında sallantıdan dolayı biraz korktuğunu ancak daha sonra alıştığını söyleyerek, etkinliğin kendileri için güzel bir anı olduğu dile getirdi.

İzmir semalarına kadar gidip İstanbul Havalimanı'na geri dönerek yapılan sefere katılan küçük misafirlere günün anısına hediyeler verildi. Depremzede çocuklar ve aileleri daha sonra otobüslerle Sancaktepe'de kaldıkları yurda gönderildi.

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