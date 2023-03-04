Kızların meydan savaşı, saç baş birbirine girdiler

Edinilen bilgilere göre kavga Cami-i Kebir Mahallesi Sarayolu sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kız grubu ilk olarak sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Bir anda ortalık savaş alanına döndü. Kızların birbirinin saçlarını çekmesi ve tekme atması cep telefonu kamerası ile kaydedildi.