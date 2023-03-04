Kahramanmaraş Valiliği, 'İçme suyu bulunmadığı' iddialarını yalanladı
Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta içme suyu bulunmadığına yönelik oluşturulmak istenen gündemin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2023 17:15, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 17:14
Kahramanmaraş Valiliği tarafından ilde içme suyu bulunmadığı yönündeki iddialar üzerine yapılan açıklamada, "İçme suyu stokumuz yeterli düzeydedir. İlimizi sürekli olarak içme suyu sevkiyatı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına binaen içme suyu düzenli bir şekilde istenilen yerlere sevk edilmektedir. " dendi.