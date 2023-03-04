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İYİ Parti yetkililerinden altılı masa açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve Grup Başkanvekili Erhan Usta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2023 17:34, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 17:37
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İYİ Parti yetkililerinden altılı masa açıklaması

Tatlıoğlu ve Usta, parti genel merkezi ek binasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, partili milletvekilleri, Divan Başkanlığı üyeleri ve başdanışmanların katılımıyla gerçekleşecek toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Altılı masanın başlangıç ve kuruluş ilkelerine uyması gerektiğini belirten Tatlıoğlu, "Buraya bir müzakere, bütün genel başkanların çok iyi gayretleri, çalışmaları, bu 6 partideki arkadaşların çalışmaları, gayretleriyle, ama başlangıçtaki ilkelerle, birçok sıkıntıları aşarak, birçok risk ve problemleri çözerek gelinmiştir. Nasıl gelinmiştir? İlkelere bağlı kalarak gelinmiştir. O nedenle de ilkeler üzerinden gitmelidir. Bizim itirazımız bunadır." ifadelerini kullandı.

Masada yaşanan fikir ayrılığına da değinen Tatlıoğlu, "Masadaki temel itiraz noktamız, sürecin başlangıç ilkeleriyle gitmemesidir. Sayın Genel Başkanımızın masadaki teklifi iki belediye başkanının, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve isterlerse istedikleri bir ismin, her partinin kendi güveneceği bir araştırma kurumuna araştırılarak kim çıkarsa, onun tek adayımız olarak ilan edilmesidir. Bu kadar basit ve nettir. Bunda itiraz edilecek ne vardır? Bunu merak etmekteyiz." diye konuştu.

Sürecin başından beri çizgilerinin belli olduğunu ve kazanacak bir aday belirlenmesi noktasında mutabakat sağlanması için çaba sarf ettiklerini belirten Tatlıoğlu, "Sayın Genel Başkanımız ve İYİ Parti başından itibaren ilan ettiğimiz çizgide. Biz zaten Türk siyasetinde ortaya çıkışımızdan beri, başından itibaren ilan ettiğimiz ve millete verdiğimiz sözün arkasındayız. Buradan çok iyi sonuçlar çıkar. Hiç milletimiz endişe etmesin." dedi.

Tatlıoğlu, "Akşener cumhurbaşkanı adayı olur mu?" sorusuna, "Bu konular bugünün konusu değil." yanıtını verdi.

Bugüne kadarki tüm sürecin altı genel başkanın ve altı partinin oluruyla yürüdüğünü ve sürecin tekrar aynı şekilde devam etmesi gerektiğini vurgulayan Tatlıoğlu, "Sayın Genel Başkanımızın teklifi, partimizin teklifi bellidir. Cevabı da bellidir ve bizim beklentimiz bu ilkelere uyulmasıdır. İlke meselesidir, şahıs meselesi değil. Bizim için parti ve şahıs meselesi milletin meselesinin üstünde olamaz. Bugünden itibaren hızla deprem bölgesiyle ilgili çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bugünkü toplantı konularımızın önemli bir kısmı da budur." ifadelerini kullandı.

Akşener'in, 2 Mart'ta yayımlanan ortak mutabakat metnine imza attıktan sonra açıklama yapmasının, kamuoyunda çelişki olarak yorumlandığının ifade edilmesi üzerine Tatlıoğlu, "Ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda bir görüş farkımız yok. Yine arayışımız odur. Ortak cumhurbaşkanı adaylığına imza atmıştır ve doğrudur. Ama cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir." açıklamasında bulundu.

- "Çalışma ilkelerimize dönmeliyiz"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da altılı masada yaşanan gelişmelerin ve aday noktasındaki yeni yol haritasının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Tek bir tane isim var. O isim olsun. O isim zaten bir şekilde dolaylı olarak gündeme geldiğinde biz bu ismin kazanması konusunda şüphelerimizi hep ifade ettik. Biz ne yapmaya çalışıyoruz altılı masa olarak, bugünkü yönetimi değiştirecek bir adayla çıkmadıktan sonra bu kadar gayreti niye yaptık. Dolayısıyla mesele budur. Bu anlamda atılı masanın diğer bileşenleri, 'Evet hakikaten biz bir yanlış yaptık, kuruluş ilkelerimize daha doğrusu çalışma ilkelerimize dönmeliyiz, bu kararın da mutabakatla alınması gerekirdi diye bir tavır içerisinde eğer olursa bundan sonrasında belki işte Türkiye'nin özlediği bir noktaya doğru tekrar gidebilir.' Ama bu ilkeden biz vazgeçmeyi kabul etmiyoruz. Biz bunu bir dayatma olarak görüyoruz. Dayatmaya karşı çıkmak için kurulmuş bir masa kendisi dayatmayla karar alırsa bunu da bizim İYİ Parti olarak kabul etme imkanımız yoktur."

Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir gelişme olup olmamasının sorulması üzerine Usta, "Onların hepsi bundan sonra konuşulacaktır. Yeni duruma göre bakılacaktır. Onun için şu anda bir şey söyleme imkanımız yok." şeklinde cevap verdi.

Usta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitter paylaşımlarının sorulması üzerine, "Biz işin o kısmıyla ilgilenmiyoruz. Biz orada milletin o insanlara verdiği bir desteği görüyoruz. O destek çerçevesinde Sayın Genel Başkanımız bir açıklama yaptı. Bundan sonrası Sayın Başkanların kendi iradesine kalmıştır." ifadelerini kullandı.

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