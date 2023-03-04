Aniden yola fırlayan küçük çocuk kamyonetin altında can verdi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altında kalan küçük çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. O anlar çevredeki bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2023 20:45, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 20:46
Alınan bilgiye göre, ilçenin Pelitli mahallesinde markete ailesi ile birlikte alışverişe gelen 10 yaşındaki Yusuf Emir Dilekoğlu, aniden yola atlayınca yoldan geçmekte olan N.K yönetimindeki 61 ABC 093 plakalı kamyonetin altında kalarak feci şekilde can verdi. O anlar çevredeki bir binanın güvenlik kameralarına yansırken, kaza sonrası kamyonet sürücüsü N.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.