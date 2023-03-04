İki liderden Millet İttifakı toplantısı sonrası açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'mizin bütün renklerini birleştirerek gerçek anlamda demokrasi, adalet ve huzuru getirmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında toplantının görüntülerinin bulunduğu video da yer aldı.

Karamollaoğlu'ndan Millet İttifakı toplantısına ilişkin paylaşım

Karamollaoğlu, partisinin ev sahipliğindeki Millet İttifakı toplantısının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Temel Karamollaoğlu, paylaşımında, "İlk günkü ilke ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdüğümüz değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.