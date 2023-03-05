Bir ittifak daha bitti! Ümit Özdağ, İnce'nin ayrıldığını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasının ardından, bir masa daha dağıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Memleket Partisi'yle ittifak yapacaklarını ve adaylarının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacağını söylemesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile oluşturacakları ittifakın dağıldığını söyledi.

Özdağ, "Muharrem İnce, 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı." diye konuştu.

YAVAŞ'A ADAYLIK ÇAĞRISI YAPIP MİTİNGİ İPTAL ETMİŞLERDİ



İnce ile Özdağ, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş'a çağrı yapmış, bu doğrultuda Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde miting yapılacağını duyurmuştu. Özdağ, Yavaş'ın aday olmaması durumunda İnce'nin aday olacağını ifade etmişti.

"BEN KİMSENİN YEDEK LASTİĞİ DEĞİLİM"



Muharrem İnce katıldığı canlı yayında Özdağ'ın Yavaş'a çağrısına tepki göstererek "Ben kimsenin yedek adayı değilim. Konuştum, aradım, nezaketsiz bulduğumu söyledim. Doğru değil dedim. Böyle bir şey olmaz. Adayın o olabilir. Denersin onu, olmuyorsa sonra gelirsin. Sonra da bir açıklaması daha var. Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi belediye (Ankara Büyükşehir Belediyesi) önüne davet ediyor. Benim belediyede iş müracaatım yok. Sayın Özdağ bir partinin Genel Başkanı, ben de. Sayın Mansur Yavaş da bir başka partinin Belediye Başkanı. Başka partileriz biz. Ben bunu siyasi nezaketsizlik olarak görürüm. O partinin iç işleri var. Doğru değil bu. Sen niye parti kurdun o zaman? Başka bir partinin Belediye Başkanı'na 'Gel Cumhurbaşkanı ol' diyorsan sen partiyi niye kurdun? Onun için doğru bulmuyorum." dedi.