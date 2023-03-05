Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesinin doğu kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Deprem bölgesinin doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 8, en yüksek 22 derece derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 8, en yüksek 22 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 5, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 4, en yüksek 17 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor. En düşük hava sıcaklığı 9, en yüksek 22 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 7, en yüksek 19 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 25 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 20 derece olması tahmin ediliyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 24 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 25 derece olması bekleniyor.