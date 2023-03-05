Çocuklarını görmeye gelen karısını öldüren zanlı tutuklandı

2023 kandil tarihleri: Berat Kandili ne zaman?

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili için geri sayım devam ediyor. İslam inancına göre günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına gelen "berat " şaban ayının 15'inci gecesinde idrak edilecek. Peki, Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte 2023 kandil tarihleri...