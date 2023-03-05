Çocuklarını görmeye gelen karısını öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde, çocuklarını görmek için polis refakatinde eve gelen eski karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2023 11:21, Son Güncelleme : 05 Mart 2023 11:48
7 Eylül Mahallesi'nde eski eşi Aslı A'yı (30) bıçakla öldüren M.A'nın (35), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Aslı A. (30) dün, velayeti boşandığı M.A'da (35) olan çocuklarını görmek için polis refakatinde gittiği evde, eski eşinin bıçaklı saldırısı sonucu göğsünden yaralanmıştı.
Polis memurları, şüpheliyi gözaltına almış, 3 çocuk annesi Aslı A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Kadına refakat eden iki polis memurunun, açığa alındığı öğrenilmişti.Torbalı'daki kadın cinayetindeki iki polis açığa alındı