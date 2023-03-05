Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinden Akçakale/Şanlıurfa hudut hattına yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2023 11:53, Son Güncelleme : 05 Mart 2023 11:55
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok. Suriye'nin kuzeyinden Akçakale/Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."