Rus kadın doğum uzmanı deprem bölgesinde görev yapıyor

Ülkesinden ayrıldıktan sonra geldiği Türkiye'de kızıyla Antalya'da yaşamaya başlayan Bardachova, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere sağlık hizmeti sunmak için gönüllü oldu.

İskenderun'da gönüllü doktorların hizmet verdiği sahra hastanesiyle iletişime geçen Bardachova, burada görev alarak, deprem mağduru kadınları muayene etmeye başladı.

Hamile kadınlarla özel olarak ilgilenen Bardachova, diğer sağlık problemi olan insanların da yardımına koşuyor.

- İlk kalp sesi

Bardachova, AA muhabirine, ekim ayında Türkiye'ye yerleştiğini, depremin ardından da bölgeye gelmek istediğini söyledi.

Antakya'da bir gün kaldıktan sonra İskenderun'a geldiğini anlatan Bardachova, "Türkiye beni ülkesine aldı, onlara sığındım. Ben de insanlara yardım etmek istedim. Bu yardım duygusuyla bölgeye gelmek istedim. 10 günlüğüne geldim ancak ihtiyaç olursa burada daha fazla kalabilirim. Ben Rusya'da çalışıyordum. Burada çalışma denkliğim olmadığı için çalışamadım. Ancak bu sorunu çözmek istiyorum." diye konuştu.

Bardachova, hamile kadınların stresli ortamlarda daha çok sorun yaşadığını ifade ederek, kadınların çok daha fazla doktora ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Kadınların deprem nedeniyle doktorlarını, hastanelerini kaybettiğini öğrendiklerini belirten Bardachova, kadınların sunulan bu sağlık hizmetinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Anna Bardachova, "Bir kadın bugün ilk defa çocuğunun kalp sesini duydu. Bu bizim için de çok mutluluk verici." dedi.