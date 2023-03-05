Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 247'ye yükseldi
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgelerde yürütülen soruşturma çerçevesinde, tutuklu sayısı 247'ye yükseldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2023 14:37, Son Güncelleme : 05 Mart 2023 14:49
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında soruşturmalar devam ediyor. Bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, tutuklu sayısı 247'ye yükseldi.
93 müteahhit tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından soruşturmalar devam ediyor. Yaşanan felaketin ardından 93 müteahhit, 123 yapı sorumlusu, 13 yapı sahibi, 18 yapıda değişiklik yapan şahıs tutuklandı.